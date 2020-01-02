شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأغنية الدعائية لمسلسل "بخط الايد" لـ"جنات ووليد سعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجى" أغنية مسلسل "بخط الايد"، والذى يقوم ببطولته مجموعة من النجوم والنجمات، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.

الأغنية من تأليف تامر حسين وألحان وليد سعد، ويغنيها كل من جنات ووليد سعد، حيث نشرها النجم أحمد رزق عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلا "بخط الايد"، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل بعد غدا السبت على قناة DMC.

Advertisements

وكانت شركة سينرجى قد طرحت البرومو الرسمى الدعائى لمسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، المقرر عرضه على قناة DMC بدءا من يوم 4 يناير المقبل، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، واحتوى البرومو على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه.

فى سياق آخر، قرر صناع مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، تأجيل سفر أسرة العمل لمدينة أسوان إلى يوم 9 يناير المقبل بعدما كان مقررًا أن يتجهوا إلى هناك مطلع شهر يناير، حيث فضلت مخرجة العمل شيرين عادل الانتهاء من الديكور الذى يتم التصوير فيه حاليًا قبل السفر إلى أسوان لتصوير المشاهد الخارجية هناك، والتى تستمر لمدة 5 أيام، وتجمع المشاهد أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى الأحداث.

ويعد مسلسل "بخط الإيد" ثالث المسلسلات التى تم تصوير مشاهدها الخارجية فى أسوان خلال هذه الفترة، بعد "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش وميرهان حسين وإخراج أحمد سمير فرج الذى صور أبطاله أسبوعين هناك قبل عودتهم الى القاهرة مطلع هذا الأسبوع، و"رحيل زهرة" بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمود عبد المغنى ومنة فضالى وإخراج حسنى صالح.