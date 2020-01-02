شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل محامى شهير فى "الأخ الكبير" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد كامل فى مسلسل "الأخ الكبير" ويجسد من خلاله دور محامى شهير يدعى "عزيز"، ويتولى قضية "فريدة" هاجر أحمد وعائلتها المشهورة ضد "حربى أبو رجيلة" الذى يجسده بطل العمل محمد رجب.

وينتظر رجب عرض المسلسل على قناة cbc، السبت المقبل التى تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد كامل مسلسل "بحر" مع النجم ماجدى المصرى تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.









Advertisements