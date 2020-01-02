أمير طعيمة لـ"الخليج 365": "2019 كانت سنة موفقة".. وهذا ما أتمناه في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الشاعر الغنائي والسيناريست أمير طعيمة، إن 2019 كان عامًا جيدًا على المستوى الفني، بالنسبة له.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فنيًا كانت سنة موفقة جدًا، قدمت حوالي 80 عمل غنائي، وقدمت فيلم (الممر)، وبعتز بتجربتي مع فيلم (الكنز)، وشاركت في ألبومات كتير، وأغاني دعائية زي (ابن مصر) و(قادرين نعملها)، وعملت تترات ومسلسل دنيا سمير غانم كله، وتتر (حواديت الشانزليزيه) وتتر (بلا دليل)".

وعن أمنياته في 2020 "أتمنى الناس كلها تبقى مبسوطة وانا ابقى مبسوط".

جدير بالذكر أن أمير طعيمة يستعد لتقديم مسرحية "عطل فني" التي قام بتأليفها، في المملكة العربية السعودية، بعد أيام قليلة، ويشارك في بطولتها: هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، آيتن عامر، نشوى مصطفى، إخراج أوتاكا.