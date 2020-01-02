محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الشاعر الغنائي والسيناريست أمير طعيمة، إن 2019 كان عامًا جيدًا على المستوى الفني، بالنسبة له.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فنيًا كانت سنة موفقة جدًا، قدمت حوالي 80 عمل غنائي، وقدمت فيلم (الممر)، وبعتز بتجربتي مع فيلم (الكنز)، وشاركت في ألبومات كتير، وأغاني دعائية زي (ابن مصر) و(قادرين نعملها)، وعملت تترات ومسلسل دنيا سمير غانم كله، وتتر (حواديت الشانزليزيه) وتتر (بلا دليل)".
وعن أمنياته في 2020 "أتمنى الناس كلها تبقى مبسوطة وانا ابقى مبسوط".
جدير بالذكر أن أمير طعيمة يستعد لتقديم مسرحية "عطل فني" التي قام بتأليفها، في المملكة العربية السعودية، بعد أيام قليلة، ويشارك في بطولتها: هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، آيتن عامر، نشوى مصطفى، إخراج أوتاكا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة لـ"الخليج 365": "2019 كانت سنة موفقة".. وهذا ما أتمناه في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.