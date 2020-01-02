"هذه ليلتي" يشارك في "كليرمون فيران" الدولي بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية، والذي يلقي الضوء على ثروات العالم السينمائي الهائلة التي تمتد عبر القارة الأفريقية، في مهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا، والذي يُقام في الفترة من 31 يناير حتى 8 فبراير.

يُذكر أن الفيلم حصل على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

ويشارك في بطولة "هذه ليلتي": ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبدالوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، إنتاج شركة ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.