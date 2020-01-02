إعلامية مصرية تنهار من البكاء بعد وفاة نجوى قاسم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

دخلت الإعلامية المصرية ضحى الزهيري، المذيعة بقناة "العربية الحدث"، في نوبة بكاء، على الهواء مُباشرة، بعدما علمت بنبأ وفاة زميلتها بالقناة، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، والتي وافتها المنية صباح اليوم الخميس.

وأعلنت شرطة دبي وفاة "قاسم" بأزمة قلبية مفاجئة.

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ولم تكمل "الزهيري" قراءة النشرة الإخبارية، حزنًا وتأثرًا على فراق زميلتها المُفاجئ، ما اضطر المُخرج إلى عرض لقطات مصورة، من محافظة ذي قار العراقية.

يُذكر أن نجوى قاسم، مواليد 1976، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم"، على قناتي العربية والعربية الحدث، كما غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبنانية، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.