أمير طعيمة لـ"الخليج 365": بذلنا مجهودًا كبيرًا في "عطل فني".. وأرفض التنميط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الشاعر الغنائي والكاتب أمير طعيمة، إنه لم يفكر يومًا في الكتابة للمسرح، لكن جاءته فكرة كتابة مسرحية "عطل فني" منذ فترة قريبة، مع الفنان أكرم حسني، الفنان هشام ماجد والفنان شيكو.

وتابع أمير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هما كمان ليهم إضافات في الكتابة بيتعبوا جدا وساعدوني، يا رب العرض يعجب الجمهور لأننا عملنا فيه مجهود كبير وتعبنا جدًا".

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وبسؤاله هل قصد أن يكون عمله الثاني في عالم الكتابة بعيدًا عن الشعر، عمل مسرحي بمواصفات تختلف عن مشاركته في كتابة حوار عمله الأول، والذي كان فيلم "الممر"، رد "فكرة التنميط طول عمري رافضها في أي مجال، لو عملت حاجة ناجحة مبحبش أكررها حتى في الأغاني لما أغنية بتنجح ويجي مطرب يقولي عايز أغنية زي كذا، بالنسبالي طلب غريب لو هعمل نفس الحاجة خلاص عملتها مرة واحدة زي عشرة، جه على هوايا إن أول عملي ليا يكون فيلم حربي ومهم، أنا عامل الحوار لكن التأليف للمخرج شريف عرفة، وبعدها أقدم مسرحية، أما عملي الثالث بفكر يكون حاجة موسيقية".

"عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا. تُعرض بداية من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، بالعاصمة السعودية "الرياض".