في أول أيام عرضه.. "دفع رباعي" يحقق إيرادات ضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 1 يناير، فيلم "دفع رباعي" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه، إيرادًا ضعيفًا بلغ 18 ألفًا و853 جنيهًا.

"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبداللطيف.