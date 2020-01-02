لفتت الفنانة الإمارتية أحلام الأنظار بمقطع فيديو نشرته على حسابها على “إنستغرام” وتوجهت من خلاله بالمعايدة إلى كل من يتابعها.
وظهرت فيه برفقة زوجها مبارك الهاجري الذي قام بتقبيلها والتعبيرعن عاطفته تجاهها بصراحة تامة لافتاً إلى أن كل يوم في حياتهما هو احتفال بالعام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: قبلة زوج أحلام لها تشعل القلوب.. شاهدوا كيف عبر عن عاطفته بصراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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