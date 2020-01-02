بالفيديو: قبلة زوج أحلام لها تشعل القلوب.. شاهدوا كيف عبر عن عاطفته بصراحة

لفتت الفنانة الإمارتية أحلام الأنظار بمقطع فيديو نشرته على حسابها على “إنستغرام” وتوجهت من خلاله بالمعايدة إلى كل من يتابعها.

وظهرت فيه برفقة زوجها مبارك الهاجري الذي قام بتقبيلها والتعبيرعن عاطفته تجاهها بصراحة تامة لافتاً إلى أن كل يوم في حياتهما هو احتفال بالعام الجديد.