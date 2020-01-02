فيديو.. حلو المكان لتامر حسني تقترب من 20 مليون مشاهدة

اقترب النجم تامر حسني، من خلال أغنية "حلو المكان" كسر الحاجز 20 مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور أسبوعين على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".

يشار إلى أن "حلو المكان"، ومن كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، ماستر

أمير محروس.

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يذكر أن فيلم "الفلوس" هو آخر أعمال تامر حسني الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من: خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلّام، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، وقصة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.