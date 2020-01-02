إليسا ناعية نجوي قاسم: خبر محزن علي بداية سنة جديدة

نعت النجمة الكبيرة اليسا الاعلامية نجوي قاسم، المذيعة بقناة "العربية الحدث"، التي وافتها المنية صباح اليوم بدبي، عن عمر ناهز الـ51 عاما. وكتبت "اليسا" علي حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم قائلة:"شو محزن هالخبر مع بداية السنة الجديدة نجوى قاسم كان Advertisements العمر قدامها طويل وكان عندها كتير لتقدمو بمشوارها بعد الله يرحمها ويصبّر عيلتها عا هالمأساة الموت حق وربنا يصبرن". العمر قدامها طويل وكان عندها كتير لتقدمو بمشوارها بعد الله يرحمها ويصبّر عيلتها عا هالمأساة الموت حق وربنا يصبرن". يذكر أن نجوى قاسم من أشهر المذيعات العربيات التي غطت على مدى سنوات طويلة أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاما لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004، وفي عام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة "أريبيان بزنس"، وحصلت في عام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني. طويلة أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاما لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004، وفي عام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة "أريبيان بزنس"، وحصلت في عام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

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