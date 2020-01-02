قطاع الفنون التشكيلية: 2019عام إستثنائي

كان عام2019 عاماً متميزاً في قطاع الفنون التشكيلية بما شهده من أحداث فنية كبيرة وهامة كان أبرزها على الإطلاق عودة الحياة لبينالي القاهرة الدولي بعد توقف لأكثر من ثمان سنوات بإنطلاق دورته (13) في يونيه الماضي بمشاركة 50 دولة.

كما شهد هذا العام إفتتاح الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة الدولي للطفل في شهر نوفمبر بمشاركة 19 دولة، ولم يودعنا إلا وقد إنطلق حدث فني كبير متمثلاً في معرض "ذاكرة الشرق" لمجموعة مختارة من أعمال المستشرقين ضمها مجمع الفنون بالزمالك مثلما بدء بمعرض مماثل "ملامح عهد" الذي أحتضن المقتنيات الفنية بقصور أسرة محمد علي.

وحصاد القطاع على مدار العام حفل بالأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة خدمت جميع الأعمار والفئات منها: تنظيم (87) معرضاً فردياً،

(66) معرضاً جماعياً مثل (صالون الغوري الأول – 150 عام شريان حياة – المعرض الياباني "تحول الأرض" – معرض للشباب الأذربيجاني – معرض أفريقيا في القلب – صالون النيل للتصوير الضوئي)، تنظيم (580) ورش عمل متنوعة للأطفال والنشء والشباب، (212) ما بين ندوة وأمسيات شعرية، (45) ورش عمل متنوعة لذوي الهمم، (71) عرضاً سينمائياً، (18) عرضاً مسرحياً، تم الأشتراك في (4) مسابقات دولية (نال القطاع خلالها جائزة العام في مسابقة المؤسسة الدولية للفنون والثقافة بطوكيو)، أيضاً تنظيم (54) إحتفالية، (15) صالون ثقافي، (16) حفلة موسيقية.وقد بدأ العام بفعاليات الدورة (40) للمعرض العام، وتوالت الفعاليات الهامة التي من بينها كذلك الدورة الثانية عشر لمهرجان الحرف التراثية والتقليدية، إحياء الذكرى العاشرة على رحيل الفنان أحمد فؤاد سليم بمعرض إستيعادي كبير بمجمع الفنون، واختتم العام بالدورة الثلاثين لصالون الشباب.تجدر الإشارة كذلك إنه وفي إطار حماية ودعم الفنون التراثية تم تنظيم (335) ورشة عمل غلب عليها الإهتمام بالطابع الإفريقي بمناسبة رئاسة مصر للأتحاد الأفريقي، تم إنتاج (257) قطعة فنية تتنوع بين (أعمال جلدية – أعمال خزفية – نسيج – شفتشي – رسم على الحرير – قشرة خشب – رسم على الزجاج – أزياء تراثية – ديزي)، إقامة (37) معرضاً تسويقياً، كما تم تدريب (120) (سيدات وشباب) على مجالات الحرف التراثية والتقليدية.وفي مجال الحفاظ على ثرواتنا الفنية تم ترميم (479) عمل فني مقتنى بالمتاحف القومية والفنية، (106) عمل فني من مقتنيات القصور الرئاسية، كما زار متاحفنا القومية والفنية أكثر من (60000) زائر بين مصريين وأجانب.