زهرة رامي تكشف تفاصيل برنامجها على راديو إينرجي



تنضم المذيعة زهرة رامي، مع بداية العام الجديد لأسرة راديو إينرجي، تردد 92.1.

وستقدم زهرة برنامج "إصحي بإنرجي"، الذي يبث في تمام الساعة السابعة صباحاً، حيث ستكون على مدار ثلاث ساعات بصحبة المستعمين.

تقول رامي في تصريحات لها: "أتمني تكون الخطوة اينرجي جديدة في كل حاجة، فالبرنامج من المؤكد سيكون مختلف عن ما قدمته على مدار 10 سنوات، ولكن هناك العديد من الفقرات التي كان يطلبها المستعمين ستعود خلال إصحي بإنرجي".

وأضافت زهرة: "فقرة الأطفال ستكون أساسية في البرنامج خاصة أن لها جمهور كبير ومن أكثر الفقرات التي طالب بها المستعمين، فهذه الفقرة

من الفقرات التي نورت ونتاج 10 سنوات من العمل والجهد، ولكن ستكون موجهة أكثر للأطفال في العمر ما بين السابعة والثامنة، بأفكار وموضوعات جديدة، كما أن فقرة الكتب ستعود بقوة خلال فقرات البرنامج ولكن بشكل جديد، فهي من أحب الفقرات التي قدمتها".وأكدت زهرة أن البرنامج سيكون به الكثير من الفقرات الجديدة والمختلفة التي لم تقدمها قبل ذلك، ما بين متابعة أحدث وأجد الأخبار والتريند وتخصيص جانب للنولوستوجيا.وعن تقديمها أغاني على أثير إينرجي، تقول: "كل ماهو مختلف وجديد خاصة أنني شاركت في العديد من الأعمال الغنائية، لذلك سأكون حريصة على تنفيذه على الفور، وأجد أن هذا نوع من التفرد بسبب ارتباط الجمهور بصوتي على مدار كل هذه السنوات، الأمر لم يكن سهل أن أحافظ على هذه المكانة".من جانبها، أعربت عايدة سعودي، مدير عام المحطة عن سعادتها بإنضمام زهرة لأسرة إينرجي، قائلة: "سعيدة جداً بانضمامها للمحطة فهي مذيعة لها تاريخ إذاعي طويل ومن أهم المذيعين، أتمني أن نحقق سوياً ما نتمناه من نجاح".وتابعت سعودي: " سعيدة برجوعي للعمل مع زهرة رامي مجدداً، فهناك علاقة عمل قوية تجمعنا، قبل إنطلاق إينرجي، فقد كنت أتمني تواجدها مع الراديو منذ اللحظة الأولى لإنطلاقه لقدرتنا على العمل سوياً"، وأكملت: "أتوقع أن نقدم سوياً الكثير من الأمور الجديدة والمختلفة".