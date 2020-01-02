عمرو الليثي يتحدث عن ابن الناس ببرنامج كلمة ورد غطاها

يتناول الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج "كلمة وردَّ غطها" عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط شخصية "ابن الناس".

ويحاور الليثي الفنان أحمد صيام لمعرفة تلك الشخصية التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا، فهو دائمًا يري نفسه مختلف عن الناس ويصف نفسه بأنه ابن ناس شبعانة، و

يتعمد انتقاد كل الناس والنظر لهم بدونية ولا يعترف أنه خطأ، ويعتقد أنه يعيش فى زمن بابا الباشا وفيلم الأيدى الناعمة.كلمة ورد غطاها تجربة إذاعية جديدة "سيمي دراما" تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل معاها يوميًّا بشكل بسيط وساخر ، والبرنامج من تقديم الإعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويشارك فى التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرًا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كيفية التصدى لها وعلاجها ."كلمة وردَّ غطاها"يذاع في الرابعة عصرًا من الأحد إلى الخميس أسبوعياً .