ألوان خطية بمركز طلعت حرب الثقافي

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء السبت 4 يناير معرض بعنوان "ألوان خطية" وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي- بالسيدة نفيسة- التابع للصندوق.

يضم المعرض 70 عملًا للفنان الدكتور سامي بخيت، تتضمن آيات من القرآن الكريم متنوعة تمزج بين عناصر الخط العربي اليدوي وخطوط الكمبيوتر في

إطار متناغم ومتألف دون الإخلال بجماليات الخط العربي.تتناول فكرة المعرض تقديم رؤية وأبعاد جديدة للكتابات والخطوط العربية التى تتسم بكثير من السمات الجمالية بالإضافة إلى دورها المقدس فى تدوين القرآن الكريم.تخرج "بخيت" من كلية الفنون التطبيقية _ قسم الزخرفة بجامعة حلوان 1982، حصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى الفنون التطبيقية عام 2011، صمم بوستر وكتالوج معرض القاهرة الدولى للكتاب 1995، كذلك صمَّم طابع البريد الخاص باليوبيل الذهبى لوزارة الشباب والرياضة وحصل من خلالة على الجائزة الولى من الوزارة، بالإضافة إلى تصميم حوالى 300 غلاف للعديد من الكتب والمجلات.يستمر المعرض حتي السبت الموافق 11 يناير .