شاهيناز في ضيافة برنامج واحد من الناس السبت

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل المطربة العائدة للفن شاهيناز ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار .

وتكشف شاهيناز خلال الحلقة العديد من الأسرار حول اعتزالها وارتدائها الحجاب وأسباب عودتها للفن مرة أخرى، كما تكشف أسباب الصراع بينها وبين الموسيقار حلمي

بكر.وفي الفقرة الثانية تحل الفنانة إيمان جمجوم ضيفة على برنامج "واحد من الناس" وهي ابنة الفنان بدر الدين جمجوم، ووالدتها الممثلة فيروز "الطفلة المعجزة" وخالتها الفنانة الاستعراضية الكبيرة "نيللي".