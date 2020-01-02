أحلام تستمتع بإجازة رومانسية مع زوجها في جبال الألب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تقضي الفنانة الإماراتية ​أحلام​ وزوجها ​مبارك الهاجري​ إجازة العام الجديد برفقة أولادهما واختارا منطقة ميجيف Megeve الفرنسية.

وكانت أحلام تقدمت بالمعايدة لجمهورها في مقطع فيديو مصور التقطته مع زوجها وعبرا فيه عن حبهما الكبير لبعضهما، وتمنت الفنانة الإماراتية لمحبيها سنة جديدة ملؤها الخير والسعادة.

وقامت أحلام بنشر مقطع فيديو آخر يظهرها وهي على الثلج في جبال الألب التي اشترت فيها شاليه وعلقت على الفيديو :"الله لايحرمني منك ولا يفرقنا ويحفظ لنا عيالنا واحلا اجازه وطاقه ايجابيه الحمد لله كل عام وانت روحي وقلبي وعمري وصديقي احبك شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها دايم".

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