شرطة دبي تكشف سبب وفاة نجوى قاسم.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت شرطة دبي في الإمارات عن سبب وفاة الإعلامية اللبنانية ​نجوى قاسم​، وقالت إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي، تؤكد أنّ الوفاة طبيعية وحدثت نتيجة أزمة قلبية، وأن لا شبهة جنائية وراء الوفاة.

وكانت نجوى قد فارقت الحياة اليوم، إثر تعرضها لسكتة قلبية، وُجدت جثة داخل شقّتها في دبي.

وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية في قناة "العربية" الفضائية، وكانت تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية و"العربية - الحدث".

وكان آخر ما كتبته نجوى قبل رحيلها بيومين، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد رأس السنة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

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