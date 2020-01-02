هيفا وهبي حزينة على رحيل نجوى قاسم.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن حزنها، لوفاة الإعلامية اللبنانية ​نجوى قاسم​.

ونعت هيفا نجوى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة لها وعلّقت: "خبر موجع وحزين رحم الله الاعلامية نجوى قاسم وأسكنها فسيح جناته عزائي لذويها وجميع محبيها البقاء لله".

يُذكر أن نجوى قاسم توفيت اليوم عن عمر ناهز 52 عاماً، إثر تعرضها لسكتة قلبية داخل منزلها في دبي، وقد نعاها عدد كبير من الوجوه الإعلامية والثقافية والفنية في لبنان والعالم العربي، معبرين عن حزنهم الكبير لرحيلها المفاجئ.

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