محمد خيري يطرب الجمهور بحفل رأس السنة في دبي.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السوري ​محمد خيري​ حفل رأس السنة في دبي لهذا العام في أحد الفنادق، وأطرب الجمهور المتواجد بالصالة، وإستقبله بالتصفيق الحار فور إعتلائه المسرح.

وقدّم خيري مجموعة مختارة من الأغاني الطربية والقدود الحلبية، وحظي بتفاعل كبير من قبل الحضور، الذي تنوع من كل البلدان العربية، وإجتمع على السعادة والفرح في إستقبال العام الجديد.

وكان خيري قد احيا أيضاً حفلاً ليل 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي في ​بلجيكا​، وإحتشد آلالاف من محبي خيري من الجالية العربية، وتفاعلوا معه رقصاً وغناءً حتى ساعات الصباح الأولى.

ويستعد خيري مع بداية العام الجديد لإطلاق أغنية جديدة، سيكشف تفاصيلها لاحقاً، وذلك بالتزامن مع تحضيره لسلسة حفلات في ​لبنان​ والخارج.

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