أحمد حلمي يهنئ تامر حسني على "الفلوس" والأخير يردّ

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الممثل المصري ​أحمد حلمي​ زميله الفنان المصري ​تامر حسني​ على إطلاق عرض فيلمه الجديد "​الفلوس​"، ونشر أحمد حلمي الإعلان الدعائي للفيلم عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. وعلق أحمد حلمي على البوستر قائلًا: "مبروك يا تيمو الفيلم ومن نجاح لنجاح إن شاء الله". ورد تامر حسني على تعليق حلمي قائلاً: "حبيبي يا أبو الأحلام يا عسل.. مبسوط جداً إنه عجبك.. تسلم يا أبو الرجولة". الجدير ذكره أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق وينتمي الى فئة أفلام الأكشن.

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