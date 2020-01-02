بالصور: اطلالات حسناء الحريري.. عندما تجتمع الفخامة والبساطة معاً

اطلالة مفعمة بالاناقة والانوثة للسيّدة حسناء الحريري لفتت انظار متابعيها على “انستغرام” بعدما نشرت صورة لها في الامس، حيث بدت الحريري كعادتها ايقونة مشعة جمالاً وتواضعاً.

الحريري التي اشتهرت بمزجها الاناقة، البساطة والاحتشام في كل اطلالة لها، تتمتع بذوق راقِ ومتميز في اختيارها لأزيائها، حيث تمتلك ذوقاً رفيعاً يتجسد في كل مرة تظهر فيها،

وفي الصورة الاخيرة ظهرت الحريري بقميص نمري ومكياج خفيف وهي جالسة في احد المطاعم… ثقة وكاريزما، فالحريري شخصية مميزة وذات حضور قوى، ومن يشاهد حسابها على انستغرام يلاحظ ذلك في كل صورة تنشرها.

كما نشرت الحريري صورة لزوجها رجل الاعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري وهو جالس في المطعم.

تحرص السيّدة الحريري على مشاركة متابعيها بصور لها ولزوجها وولديها، تظهر جزء ولو بسيطاً من حياة عائلة ناجحة وسعيدة،

وقبل فترة نشرت صورة لولديها وليد وشهد الحريري وهما يرفعان العلم اللبناني حيث اعتبرت وسائل الاعلام انها رسالة غير مباشرة لدعم الثورة اللبنانية، كما شاركت متابعيها بصورة لزوجها الشيخ بهاء الدين وهو يرفع علم لبنان في ذكرى الاستقلال.

وفي كل مرة تنشر فيه السيّدة الحريري صورة ينهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” و” فايسبوك” و”تويتر” بالثناء والتعبير عن اعجباهم بالسيّدة الحريري، وبذوقها الرفيع وبحالة الحب والتفاهم والانسجام التي تجمعها بزوجها الشيخ بهاء الدين.

كل صورة تنشرها السيّدة الحريري تحمل في طياتها لمسة اناقة عدا عن انها تعكس لحظة جميلة في حياة عائلة شخصية استثنائية، عُرف بنجاحه في عالم الاعمال وبأنه المؤتمَن على مسيرةِ والده الشهيد رفيق الحريري.

Advertisements