فن ومشاهير

تراند اليوم : بجاكيت فرو وبوت.. منة فضالي تبهر متابيعيها علي السوشيال ميديا-صورة

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نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور خلال تواجدها في سوريا لتصوير حلقات من مسلسل مقابلة مع السيد آدم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بلوفر أبيض، وجاكت جلد أسود، اعتمدت على ترك شعرها وجعلته منسدلا على كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

 

كانت منة فضالي أعلنت مؤخرا انسحابها من فيلم “ماكو” وعدم استكمال تصويره، وهو بطولة عدد من الفنانين منهم نيكولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي والتركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف.

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