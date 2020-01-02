تراند اليوم : حلقة خاصة لشيرين سليمان في مهرجان مراكش السينمائي

يعرض برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة”، بعد غد الجمعة حلقة خاصة من مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي اختتم مؤخرًا أعمال دورته الـ18.

يستضيف البرنامج النجم العالمي سايمون بيكر والنجمة المغربية مني فتو بمناسبة تكريمها في المهرجان وأسرة الفليم المغربي آدم، وهم المنتج نبيل عيوش، ومريم التوزاني، والفنانة نسرين الراضي.

يتحدث الضيوف عن أهم الأعمال التي قدموها وتفاصيل مشاركتهم في المهرجان الأشهر عالميًا، وأهم المحطات التي مروا بها خلال مشوارهم الفني، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُذكر أن برنامج “عين” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة” في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.