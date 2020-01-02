شكران مرتجى تستقبل الـ 2020 بصورة مؤثرة مع والدتها

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 06:53 مساءً - استقبلت الممثلة السورية شكران مرتجى عام 2020 بصورة ظهرت فيها وهي تحتضن والدتها، وعلقت عليها عبر انستغرام قائلة: “غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي، لأقدر كمل لأعطي ياحنونتي، 2020 كوني متل أمي حنونة بس، الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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