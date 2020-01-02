محمد عبده يشعل رأس السنة في موسم الرياض: عراب الطرب في ليلة أسطورية

الخميس 2 يناير 2020

محمد عبده

عاشت الرياض، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، ليلة أسطورية مع فنان العرب محمد عبده، الذي أحيا حفلًا غنائيًّا تحت عنوان ليلة عراب الطرب على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد، ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019.



ولم يتمالك محمد عبده فنان العرب نفسه، وذرفت دموعه في ليلة تكريمه، وبادل الحضور بكلمات بين وصلاته الغنائية، مبينًا لهم أنه سعيد بهذه الليلة التي وصفها بالتاريخية.

وقدم محمد عبده باقة من أجمل أغنياته على مسرح يحمل اسمه ويتسع لـ22 ألف متفرج. وعاش جمهور أبي نورة ليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات قدم فيها عددًا من أغانيه بدأها بـ”ماهو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي”، وبدأت الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء وبحضور الكثير من الشخصيات الثقافية والإعلامية. فيما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لقطات من الحفل عبر حسابه بموقع تويتر.

وأظهرت مقاطع فيديو تفاعل الجمهور الغفير مع فنان العرب في حفله الذي يختتم به 2019، حيث قدم كوكبة من إبداعاته الغنائية المعروفة بصوته الشجي الذي أثار مشاعر الحضور وتفاعلهم.

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ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وكان فنان العرب، قد شكر قادة المملكة والمسؤولين عن هيئة الترفيه الحكومية على ما تقوم به لدعم الثقافة والفنون وفي البلاد، خاصة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

ورد آل الشيخ سريعًا على فنان العرب، وقال عبر تغريدة في "تويتر": "أوعدك بتكون ليلة للتاريخ عن 1000 ليلة".