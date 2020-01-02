هكذا احتفل مشاهير تركيا بليلة رأس السنة.. لقطات عائلية ورومانسية دافئة

الخميس 2 يناير 2020

مريم أوزرلي وابنتها

انتشرت صور مشاهير تركيا مع زوجاتهم في ليلة رأس السنة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث سادت أجواء عائلية دافئة انعسكت بشدة في تلك اللقطات التي بينت مدى اشتياق هؤلاء المشاهير لأحبائهم واستمتاعهم بقضاء العطلة معهم بعد انشغالهم لساعات طويلة يومياً في تصوير أعمالهم الفنية المختلفة.



انتشرت صور مشاهير تركيا مع زوجاتهم في ليلة رأس السنة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث سادت أجواء عائلية دافئة انعسكت بشدة في تلك اللقطات التي بينت مدى اشتياق هؤلاء المشاهير لأحبائهم واستمتاعهم بقضاء العطلة معهم بعد انشغالهم لساعات طويلة يومياً في تصوير أعمالهم الفنية المختلفة.

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وسيطرت ديكورات الكريسماس على منازل المشاهير في الصور الملتقطة والمنتشرة عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، حيث نشرت النجمة دينيز بايسال صورة برفقة زوجها، وفي لقطات مماثلة احتفل تولغاهان شايشمان مع زوجته و ابنه، وكذلك بيلين كاراهان مع زوجها وابنيها.

كما احتفلت ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشه مع زوجها النجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود أوزيل بليلة رأس السنة بلقطات دافئة ظهر فيها كلبيهما، كما فضّل أيضاً ابراهيم تشيليكول الاحتفال مع زوجته في أجواء هادئة في أحد الفنادق برفقة ابنهما الوليد علي.

ونشرت هازال كايا صورة جديدة لابنها الوحيد فكرت علي، كما نشرت أيضاً مريم أوزرلي صورة جديدة مع ابنتها الوحيدة. شاهدي الصور من خلال الألبوم أعلاه!