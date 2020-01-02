هانى شاكر يحيى حفلا كامل العدد ضمن احتفالات رأس السنة

الخميس 2 يناير 2020

هانى شاكر

أحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر واحدة من أرقى سهرات ليلة رأس السنة التى كان أغلب الجمهور فيها من الجنسيات العربية خاصة الخليجية، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتألق شاكر بتقديم عدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التى أشعلت أجواء الحفل منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح" للعندليب وغيرها.



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وقدمت فقرات الحفل المذيعة التونسية صابرين شريف وحرص الفنان الكبير على تقديم أغنيته الأخيرة "ابويا" التى تصدرت الترند بعد يومين من إطلاقها على يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر سامى النويهى وألحان عمر كما وتولى التوزيع الموزع الموسيقى أحمد طايع، وقبيل انتهاء الحفل، وحرص هانى شاكر على توجيه كلمة شكر للقائمين على الحفل، والتقط الصور كما شارك فى إحياء الحفل مصطفى شوقى والراقصة دينا.

من ناحية أخرى يجتمع الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى، والمطربة أنغام، فى حفل غنائى ضخم، داخل المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم الأحد المقبل، ويتضمن الحفل أيضا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادرالأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.

ويستعد أمير الغناء العربى لتحضير أغنية سينجل جديدة بمناسبة عيد الحب، ولم يكشف تفاصيل عنها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، وأحيا مؤخرا شاكر حفلا غنائيا بالولايات المتحدة الأمريكية على مسرح السيفيك سنتر بولاية متشيجان، والذى وصف بالأضخم من حيث الحضور من أبناء الجاليات العربية، وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التى أشعلت أجواء المسرح طوال الحفل.