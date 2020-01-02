مستشهدا بالحضري.. حسن حمدي يقيم أزمة الأهلي المصري مع السعيد

قال حسن حمدي، رئيس الأهلي المصري الأسبق، إن مبادئ النادي تتجسد في موقفه مع الثنائي عصام الحضري وعبدالله السعيد لاعبي الفريق سابقاً، مشيداً بموقف الإدارة الحالية برفض استمرار الأخير.

وكان الحضري قد ترك الأهلي في عام 2008، مفضلاً خوض تجربة احترافية بالدوري السويسري، قبل أن يعود ويطالب بالعفو عنه وانتظامه من جديد في تدريبات الفريق، وهو ما قوبل بالرفض.

في المقابل، وقّع السعيد على عقد انتقاله إلى الغريم التقليدي الزمالك في فبراير/شباط 2018، وعاد مجدداً لتجديد تعاقده مع الأهلي، الذي قرر على الفور عرض اللاعب للبيع.

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وشدد حمدي، في تصريحات تليفزيونية، على أن "مبادئ الأهلي لا تتجزأ وهناك بعض الأمور التي يسعى أي مجلس يتولى مسؤولية النادي تنفيذها بكل حيادية".

وأوضح رئيس النادي الأهلي الأسبق أن عصام الحضري لجأ إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، من أجل العودة إلى صفوف الفريق، مشيراً إلى أن الأمر قوبل بالرفض التام.



وتابع: "تحدثت مع بعض الشخصيات المسؤولة في البلاد بأزمة الحضري من بدايتها والشكاوى التي تقدم بها الحارس ضد الأهلي وأسباب رفض عودته وتم غلق الأمر بعدها".

وعن أزمة السعيد، عقّب بقوله: "قرار الأهلي مع السعيد كان مثالياً، النادي لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، تماماً مثل ما حدث مع الحضري".