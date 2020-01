الأكثر مشاهدة منذ 11 عاما.. إيدي ميرفي يعود إلى SNL

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي ضيفا على برنامج Saturday Night Live في حلقة أذيعت في ديسمبر الماضي، بعد غيابه عن برنامج الاستكتشات الشهير لمدة 35 عاما.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن حلقة إيدي ميرفي، حققت نسبة مشاهدات بلغت 16.3 مليون مشاهدة، وهي الأكبر في تاريخ برنامج SNL منذ 11 عاما، عبر منصة "Live+7 DVR" للبث التلفزيوني.

وكانت حلقة نائبة الرئيس الأمريكي "سارة بلاين"، التي ظهرت كضيفة شرف بحلقة البرنامج في 18 أكتوبر عام 2008، حققت في ذلك الوقت نحو 16.84 مليون مشاهدة.

وارتفعت نسبة مشاهدات البرنامج بنحو 6.3 مليون مشاهد عبر المنصة الرقمية، وهي تعتبر أعلى نسبة ارتفاع في عدد مشاهدي البرنامج منذ حلقة Manifest في الخامس من نوفمبر عام 2018.

وخلال عام 2019، عاد النجم إيدي ميرفي من جديد للشاشة الفضية بعد غياب دام لـ 3 أعوام، بظهوره في الدور الرئيسي بفيلم Dolemite Is My Name (دولميت هو اسمي).

ولعب"ميرفي" به دور الكوميديان رودي راي، في فيلم من إنتاج نتفليكس، مستعيدا أمجاده في أداء ممتاز لاقى إعجاب كثير من النقاد السينمائيين.