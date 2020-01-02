10 أفلام باكستانية في دور العرض 2020.. "رجل سمين" أبرزها

شهد عام 2019 الكثير من التغيرات الإيجابية في مجال صناعة السينما الباكستانية، على رأسها صدور قرار بمنع عرض الأفلام الهندية في باكستان، ليمنح فرصة أكبر للأفلام المحلية للسطوع وفرض نفسها على الساحة الفنية.

ورغم أن السينما في باكستان لا تزال معتمدة على أفلام هوليوود التجارية لتحقيق أرباح، فإن هذا الأمر على وشك أن يتغير في 2020، بعد الإعلان عن طرح مجموعة كبيرة من الأفلام الباكستانية الواعدة.

موقع "سامثينج هوت" الباكستاني يستعرض أبرز الأفلام الباكستانية التي من المقرر صدورها عام 2020.



1- Fatman (رجل سمين)





دراما عائلية من تأليف نبيل قريشي، يتناول معاناة شخص سمين مع وزنه الزائد، ونظرة الأهل والأصدقاء له.



2- London Nahi Jaunga (لندن ناهي جونجا)





فيلم حربي من إخراج نديم بايج، بطولة همايون سعيد ومهويش حياة، وحتى الآن لم يعلن أي من صناعه تفاصيل حول حبكة الفيلم، لكن من المؤكد أنه ليس جزءًا ثانيًا لفيلم Punjab Nahi Jaung (بنجاب ناهي جونجي).



3- Abhinandan Come On (هيا أبهيناندان)





الفيلم مأخوذ عن واقعة حقيقية، ويتناول حادثة احتجاز الطيار المقاتل بالسلاح الجوي الهندي أبهيناندان فارثامان في باكستان، خلال مواجهة الهند وباكستان عام 2019.



4- Gawah Rehana (جوا ريحانا)





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فيلم درامي من بطولة جانا علي، وتدور أحداثه عام 1920 خلال فترة الاستعمار البريطاني، وهو بمثابة اعتراف وتقدير متأخر بفضل الأبطال المجهولين في حركة الاستقلال.



5- Huay Tum Ajnabee (هواي توم أجنابي)





دراما رومانسية من بطولة ميكال ذو الفقار وساديا خان، تتناول قصة حب اثنين على خلفية سقوط مدينة دكا عاصمة بنجلاديش.



6- Ishrat – Made in China (إشرات: صنع في الصين)





الفيلم بطولة مجموعة كبيرة من نجوم باكستان منهم: محب ميزرا، سارة لورين، سنام سعيد، وعلي كاظمي، ورغم أن تفاصيل الفيلم أغلبها في طي الكتمان، فإن المعلن منها أن مصمم الأزياء والممثل حسن شهريار ياسين يلعب دورا شريرا في العمل.



7- Jugnu (جوجنو)





المخرج جامي هو واحد من أكثر صناع الأفلام موهبة في باكستان، إذ تلقت أفلامه إشادة نقدية مستحقة، وهذا العام يعود كمنتج بفيلم "جوجنو"، بطولة بابار زرداري وشاهجان نارجو، ومن المؤكد أن الفيلم سيكون متصل بالعادات والتقاليد الباكستانية.



8- Fly (فلاي)

فيلم درامي تأليف الكاتبة أسما نبيل، التي قدمت أعمالا سابقة ممتازة مثل مسلسل Khuda Mera Bhi Hai وKhaani "خاني"، ويدور حول التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي وطرق التعامل مع المرض.



9- Lafangey (لافانجي)





أول فيلم رعب كوميدي باكستاني، بطولة سجال علي، وفيروز علي، ويعتبر من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام كونه جديدا على السينما الباكستانية، وينقسم إلى جزأين يصدر أولهما هذا العام.



10- Chaudhry – The Martyr (شودري: الشهيد)

الفيلم من إخراج عظيم سجاد، وبطولة طارق إسلام وشامون عباسي، ويدور حول حياة الشرطي تشودري أسلم خان.



