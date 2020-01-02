بعد مفاجأة مميزة من ابنتيه.. محمد عبده يبكي على المسرح

لم يتمالك فنان العرب محمد عبده دموعه التي انهمرت بعدما سمع صوت ابنتيه “نورة” و “ود” وذلك خلال إحيائه حفله الغنائي يوم الثلاثاء ضمن موسم الرياض.

وتأثر “عبده” كثيراً بالرسالة الصوتية التي تلقاها من عائلته وذلك خلال تكريمه في هذه الليلة المميزة التي حملت عنوان “ليلة عراب الطرب” التي أقيمت على مسرح فنان العرب محمد عبده بالبوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض.

وفي التفاصيل، فقد تفاجأ فنان العرب خلال الحفل بتسجيل صوتي لابنتيه “نورة” و”ود”، حيث أبدت نورة فخرها بوالدها وحبها له وقالت “أنا فخورة فيك بابا”، وكذلك ابنته “ود” قامت بتوجيه الشكر له وباقي أبنائه.

ومن اللحظات المميزة التي شهدها الحفل ظهور محمد عبده برفقة ابنيه الصغيرين خالد وعالية لمشاركته في ليلته التكريمية.