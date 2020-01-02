ليلى علوي بإطلالة شبابية أمام البحر

نشرت الفنانة ليلى علوى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ليلى علوي في الصورة أمام البحر بملامح تبين شبابها، معلقة: "نظره جديده".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة ليلي علوي مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالى: "منورة الدنيا" _ "يا روحي علي جمالك" _ "قمر الزمان والمكان" _ "قمررر ماشاءالله" _ "ماشاء الله تبارك الله قمر" _ "كلما تكبر تحلى".

يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد والذى يحمل اسم "التاريخ السرى لكوثر" والذى تعود به الى السينما بعد فترة من الغياب.

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وتشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

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