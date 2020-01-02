ابنة عمرو دياب تشعل الجونة بـ إطلالتها

نشرت جنا عمرو دياب مجموعة من الصورة خلال قضائها عطلة بالجونة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت تيشرت أبيض، وبلوفر أسود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في وضع المكياج.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير: "أنا غير" 5 أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.

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