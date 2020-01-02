شكرا لقرائتكم خبر عن شروط المشاركة بمهرجان فاتن حمامة السينمائى بلندن.. ماجى أنور تشرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المخرجة ماجي أنور الباب أمام صناع الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي، والمقام في العاصمة البريطانية لندن، وتحدثت ماجي في تصريحات صحفية عن الشروط الواجب توافرها في الأفلام، وقالت إن المهرجان يستقبل جميع انواع الأفلام سواء القصير أو الطويل او الأفلام المتحركة، كما أوضحت أن الفيلم القصير لاتزيد مدته عن 30 دقيقة، وأكدت أن كل الأعمال يجب أن تكون إنتاج 2019، كما نوهت في النهاية أن أخر ميعاد لترشح الافلام سيكون يوم 10 فبراير المقبل.

يذكر أن ماجى أنور وقع اختيارها من قبل المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، لتكون المستشار الرسمي والموزع المعتمد لافلام المهرجان والذي يقام باربعة مدن عالمية مختلفة وهم لندن ومدريد ونيس وميلانو، حيث أعلن كارل عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع افلام المهرجان حول العالم.

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كانت إدارة مهرجان مدريد السينمائى الدولى قد وقع اختيارها فى شهر يونيو الماضى على المخرجة والمنتجة ماجى أنور للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة للمهرجان، والتى تضمنت عددا كبيرا من السينمائيين البارزين فى مختلف دول العالم، ومنهم الفنانة البريطانية ريبيكا جرانت، وأعلنت ماجى عن سعادتها بهذا الاختيار، مؤكدة أن مهرجان مدريد له تاريخ طويل بعالم السينما، وأنها مسئولية كبيرة.