كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 05:55 مساءً - الحزن يخيم على الوسط الإعلامي مع بداية عام 2020، بوفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.

مدير مجموعة “أم بي سي” علي جابر قال لـ”النهار” إنه “على الأرجح، إنّها ذبحة قلبية. وُجدت جثة داخل شقّتها في دبي، وجميع زملائها نعوها عبر تويتر”.

شخصيات عدة نعت الراحلة، وبطليعتهم الفنانة إليسا ، الفنانة نجوى كرم ، الإعلامية وفاء الكيلاني ، الممثل وسام حنا ، وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا علي جابر يكشف سبب وفاة نجوى قاسم في دبي.. والنجوم ينعوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.