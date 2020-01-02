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كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 05:55 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب سجل أثناء وجودها في كواليس الحفل الذي أحيته في القاهرة لمناسبة نهاية العام.
وظهرت فيه وهي تسير في اتجاه المسرح قبل أن تقوم من تلتقط الفيديو بمناداتها والتوجه إليها بالمعايدة.
وأطلقت إطلالة الفنانة موجة واسعة من التعليقات التي شملت فستانها وشعرها. إلا أن أكثر ما لفت الانتباه هو شكل وجهها حيث رأى الكثير من المتابعين أنه تغير كثيراً بشكل سلبي.
ومما جاء في التعليقات القاسية: “ليه هيك صايرة؟ شو عاملة بوجهها؟” و”شوف الوجه يخرع” و”وجهها صاير غريب كانت أحلى” و”صارت مخيفة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تجريح وانتقادات قاسية لمايا دياب بسبب وجهها.. صارت مخيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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