شاهدوا أحلام تشتري شاليه في جبال الألب.. وقبلة زوجها لها تشعل القلوب

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 05:55 مساءً - لا تزال الفنانة أحلام وزوجها مبارك الهاجري، يقضيان إجازة العام الجديد مع أولادهما في منطقة مجيف في فرنسا، وقد قامت أحلام بشراء شاليه في المنطقة، لتتمكّن من زيارتها في أي وقت.

ونشرت أحلام فيديو جمعها بزوجها عبر انستغرام، عرضت فيه الشاليه الجديد قالت فيه ” بعد اجتماع مطوّل استغرق ثلاثة أيام، اليوم إنتهينا من شراء شاليه في مجييف في جبال الألب، ولقد أحببنا المنطقة كثيراً”.

وقالت أحلام إنّها اشترت الشاليه عن طريق شركة، قامت بالإعلان عنها، وتبادلت وزوجها التهاني بالشاليه الجديد.

وكانت أحلام قد أمضت ليلة رأس السنة مع زوجها مبارك وأولادها على الثلج، حيث قاموا بممارسة رياضة التزلّج، وحرصت الفنانة على نقل تفاصيل رحلتها عبر سنات شات.

لفتت الفنانة الإمارتية الأنظار بمقطع فيديو نشرته على حسابها على “إنستغرام” وتوجهت من خلاله بالمعايدة إلى كل من يتابعها.

وظهرت فيه برفقة زوجها مبارك الهاجري الذي قام بتقبيلها والتعبيرعن عاطفته تجاهها بصراحة تامة لافتاً إلى أن كل يوم في حياتهما هو احتفال بالعام الجديد.