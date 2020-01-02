بعد تأييد الحكم بحبسها الراقصة جوهرة تسافر للكويت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أيام قليلة من تأكيد الحكم بحبس الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـجوهرة، سنة مع الشغل، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور، نشرت صور لجلسة تصوير حديثة خضعت لها.

جوهرة ظهرت في الجلسة بالكويت والتي وصلت إليها بعد مغادرتها للقاهرة قبل القبض عليها.

وكانت جوهرة قد ألغت كافة ارتباطاتها الفنية في رأس السنة بمصر والتي كانت قد أعلنت عن عدة حفلات بفنادق كبرى بالقاهرة وذلك قبل تأييد الحكم بسجنها.

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

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وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.

وكان عاصم قنديل محامي “جوهرة” قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وكانت محكمة الجيزة، قضت بحبس الراقصة جوهرة في إبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، ونقلت جوهرة نشاطها الفني بعد هذا الحكم إلى لبنان.

جوهرة، كانت قد شاركت في العرض الخاص لفيلم “الفلوس”، والذي تشارك فيه مع الفنان المصري تامر حسني، وذلك يعد أول ظهور لها بعد سفرها إلى لبنان واستقرارها بها بسبب الحكم عليها واعلنت في أكثر من تصريح خلال العرض أنها مرتبطة بعدد من الحفلات وان هناك مفاجأة قريبة لجمهورها بمصر وذلك قبل تاييد الحكم بحبسها.