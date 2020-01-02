نبيل الحلفاوي يدعم بهاء سلطان في أزمته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان المصري نبيل الحلفاوي، على أزمة الفنان بهاء سلطان، مع منتجه نصر محروس، بعد منعه من الغناء لمد 8 سنوات، وتوسط الفنانة إسعاد يونس، لحل الأزمة.
نبيل الحلفاوي، قال ردًا على سؤال أحد متابعيه بإمكانية تدخله في الأمر: “صوت وإمكانيات بهاء سلطان حشدت مناصري الفن الحقيقي للضغط من أجل عودته للساحة من خلال هاشتاج #لا_لاحتكار_بهاء_سلطان، مع اعتراضي على الشتائم التي وردت فيه”.
الفنان بهاء سلطان، كان قد تصدر موقع “تويتر”، بعد دقائق قليلة من ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس، وواجه المنتج نصر محروس العديد من الانتقادات وذلك بسبب وقفه لبهاء عن الغناء منذ أكثر من 8 سنوات.
وكانت إسعاد يونس قد وجهت رسالة خلال استضافتها للفنان بهاء سلطان في حلقة من برنامج صاحبة السعادة، ليلة رأس السنة، للمنتج نصر محروس، لحل الأزمة بينهما، وعودة بهاء سلطان للغناء، وهو ما تجاوب معه، وأعلن عبر صفحته على فيس بوك، أنه تواصل مع الفنانة إسعاد يونس تليفونيا، وسيتم لقاء قريبا لحل المشلكة.
يذكر أن الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، بدأ في عام 2014، وقت طرحه ألبوم “سيجارة”، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015.
وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر بهاء سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.
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