بهاء سلطان: بقالي 8 سنين عاطل وحفظت القرآن كاملا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ظهر الفنان المصري بهاء سلطان، برفقة الفنانة المصرية إسعاد يونس، وكشف العديد من الأسرار حول حياته الخاصة والفنية.

بهاء سلطان قال خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، والمذاع عبر فضائية dmc: “بقالي 8 سنين ماشتغلتش وما عمتلش حاجة، وأنا في الشركة بقالي 20 سنة معملتش غير 5 ألبومات”.

وعن كونه مطربا شعبيا أم شاملا قال: “زمان لجنة الاستماع في الإذاعة والتليفزيون صنفوني على إني شعبي، لكني بحاول أنوع وأطور من صوتي”.

وأضاف: “أنا كنت غاوي عبده الإسكندراني، بس مش فاكر مواويل أوي ليه، من زمان كنت بسمع عم عبدالباسط حمودة وأستاذ طارق الشيخ، وبعد كدا أخويا الله يرحمه إداني شريط أستاذ عبده الإسكندراني”.

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كما تحدث عن أولاده قائلًا: “بناتى أصحابي، أولادي بينادوني باسمي، ولما أكون ساكت بينكشوني وممكن آلاقي قلم نزل على وشي، أمهم بتذاكر لهم والحاجات اللي بيذاكروها حاليا كنا بناخدها في الإعدادي، كادي وكاندي بيتفرجروا على فيديوهات وبيمثلوا، وأحمد شقي جدًا”.

وعن أمنتيه للعام الجديد قال: “نفسي السنة تكون خير علينا واللي نفسه في حاجة تتحقق وتفرق معايا نفسيًا أو ماديًا، ونفسي أجي تاني ولكن يكون عندي حاجة جديدة بقى عشان كدا كتير”.

الفنان المصري تحدث عن أفضل ما حدث له في 2019 قائلًا: “أحلى حاجة حصلت في 2019، عندي اللي بيريحني إن ولادي ومراتي دايما جنبي في كل حاجة، وبقيت بحفظ القرآن وفي الجزء الـ26 دلوقتي، وفرحان جدًا بكدا”.

يذكر أن خلاف نشب بين نصر محروس و بهاء سلطان، منذ سنوات على خلفية خلل في بعض بنود التعاقد، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية وهو ما تسبب في منع سلطان من الغناء والغياب عن جمهوره.