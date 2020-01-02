- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة التركية بيلين كارهان الشهيرة بـ«السلطانة مريم» تجنب السهرات الصاخبة ليلة رأس السنة، واستقبال العام الجديد مع أسرتها.
نجمة «حريم السلطان» هنأت محبيها بالعام الجديد، وشاركتهم أجواء احتفالها برأس السنة بصور طريفة تجمعها بزوجها ونجليهما من أمام شجرة الكريسماس، وهي اللقطات التي عكست بهجة ودفء احتفال الفنانة الشابة مع أسرتها داخل منزلهم، وقد تلقت الفنانة تهاني متابعيها تمنيين لها دوام النجاح والتوفيق، ولأسرتها كامل السعادة.
يُذكر أن بيلين كارهان تزوجت من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي يونيو 2014، ووضعت مولودها الأول «علي ديمير» ديسمبر 2014، وأنجبت ابنها الثاني «جان أيوب» مارس 2017.
من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.
بيلين بدأت حياتها الفنية كمغنية، ثم شاركت في عدد من الإعلانات التجارية لصالح ماركات عالمية، لتتجه بعد ذلك لعالم التمثيل، حيث شاركت في بطولة مسلسل «سنوات الصفصاف»، إلا أن الإنطلاقة الحقيقية لها كانت من خلال مشاركتها في بطولة المسلسل التاريخي الأشهر «حريم السلطان»، حيث حققت من خلاله شهرة واسعة وجماهيرية عريضة في تركيا والعالم العربي، وبعده تألقت في مسلسل «يكفي» الذي اعتذرت عن المشاركة في الموسم الثاني منه بعد حملها في مولودها الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلين كارهان تستقبل 2020 مع أسرتها في أجواء مبهجة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.