5 فيديوهات من حفل الهضبة بالغردقة.. يغنى سهران لأول مرة وتفاعل مع "برج الحوت"

الخميس 2 يناير 2020

عمرو دياب

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل رأس السنة امس بمارينا خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور وبينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم والفنانة بشري، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.



وفأجا عمرو دياب جمهور الحفل بغناء عدد من اغانيه الجديدة، ومنها أغنية "سهران" الذى غناها لأول مرة أمس وهى من ألبوماه الجديد المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة وتعد هي الأغنية الـ6 من الألبوم بعدما قام بطرح 5 أغان منه الفترة الماضية.، كما أطرب الجمهور بعدد من الاغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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من ناحية أخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب، لإحياء حفل جديد له فى المملكة العربية السعودية، فى مدينة جدة يوم 9 يناير المقبل، والذى أعلن عنه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد نجاحه الكبير فى حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض، الأحد الماضى، وحضر الحفل عدد من النجوم المصريين، من بينهم أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربينى والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

ويعد الحفل هو الثالث لعمرو دياب ضمن فاعليات موسم الرياض بعد أن أحيا من قبل حفلين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم، و كان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم 7 نوفمبر الماضي بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري غفير حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيري لمطرب عربي خلال فاعليات الموسم.

و كان آخر أعمال عمرو دياب، أغنية "قدام مرايتها، والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب"، كما أطلق مؤخرا أغنية "أول يوم في البعد" من ألبومه الجديد "أنا غير"، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي.