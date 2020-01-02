9.2 مليار دولار إجمالى مبيعات شباك تذاكر السينما فى الصين خلال 2019

الخميس 2 يناير 2020

بوكس اوفيس

بلغ إجمالي مبيعات شباك تذاكر السينما في الصين 64.3 مليار يوان بما يعادل 9.2 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة 5.4 % على أساس سنوي، ما يعد رقما قياسيا جديدا لشباك التذاكر في البلاد، حيث ذكرت مصلحة الدولة الصينية للسينما –في بيان اليوم- أن الأفلام المحلية حققت 41.2 مليار يوان أى حوالي 5.9 مليار دولار من مبيعات شباك التذاكر خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 8.65 على أساس سنوي.

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وأضافت المصلحة أن الصين أنتجت خلال العام الماضي 1037 فيلما، وأن 47 فيلما صينيا كانوا من بين 88 فيلما تجاوزت مبيعات شباك التذاكر لكل منها 100 مليون يوان14.1 مليون دولار.

يعدّ عام 2019 مميزا للأفلام الصينية، حيث جذب نجاح الأفلام الصينية على الصعيدين النقدي والجماهيري، بفضل أعمال مثل "The Wandering Earth - الأرض المتجولة"، الأنظار إلى السينما الصينية مؤخرا، ومحاولاتها الحثيثة لترسيخ مكانتها في صناعة الفن السابع عالميا.