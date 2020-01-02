شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيي حفلا غنائيا في مهرجان الرياض للعود الأحد المقبل والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 أنغام تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، الأحد المقبل، على مسرح أبوبكر سالم ضمن فاعليات مهرجان الرياض للعود بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

Advertisements وأحيت أنغام الجمعة الماضية حفلا غنائيا آخر في ليلة "الملحن ياسر بوعلي"، ضمن فعاليات موسم حفلات الرياض. وقدمت خلال الحفل عدد من أغنياتها باللهجة الخليجية منها "لا تهجى"، و"راح تذكرني"، "مجرد شيء"، وشاركها الحفل المطربون رابح صقر، ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، فؤاد عبدالواحد.

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