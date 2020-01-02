حجز تذكرة حفل مهرجان الرياض للعود كارول سماحة ومروان خوري ويارا في موسم الرياض

الخميس 2 يناير 2020

يستمر موسم الرياض في العديد من الفعاليات المميزة والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للترفيه في دولة المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي شتاء الرياض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إقامة حفلة مهرجان الرياض للعود في مهرجان الرياض،



والتي تأتي ضمن فعاليات الموسم المستمرة، حيث يهدف الموسم إلى تقديم العديد من العروض المميزة التي أعلنت عنها الهيئة في سبيل تحقيق الترفيه وتحقيق رؤية المملكة للعام 2030، حيث تهدف المملكة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال جلب السياح للمملكة.

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كشفت حساب موسم الرياضشتاء الرياض على موقع التدوينات الصغير تويتر عن إقامة حفل مهرجان الرياض للعود، وسوف يشارك فيه كلاً من كارول سماحة ومروان خوري ويارا، وقد الكشف عن مسابقة ملك عود موسم الرياض، وقد نوه على أنه سوف تقام الحفلة في الرابع من يناير من العام 2020،

وقد نوه الحساب على أنه يمكن الحجز من خلال موقع موسم الرياض المتواجد في التغريدة.

تتزايد عمليات البحث من قبل عشاق الفن والطرب في دولة المملكة العربية السعودية حول تذاكر الموسم المستمر في تقديم العديد من الفعاليات المميزة، حيث يمكنك عزيزي الزائر من حجز التذكرة للإستمتاع بأفضل الأغاني التي سيقدمها كلاً من يارا ومروان خوري وكارول سماحة في موسم الرياض، إليكم رابط الحجز موسم الرياضشتاء الرياض