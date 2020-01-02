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شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يطلق سلسلة وثائقية لألبومه الجديد على "يوتيوب" والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
جاستن بيبر
من المقرر أن يطلق نجم الغناء جاستن بيبر سلسلة وثائقية حول إنتاج ألبومه الجديد على موقع يوتيوب، المنصة التي انطلق المغني منها في بدايته الموسيقية قبل أكثر من عقد، وأعلن يوتيوب أن "جاستن بيبر: سيزونز" سوف تظهر لأول مرة في الـ27 من يناير الجارى.
وستتبع السلسلة المكونة من 10 حلقات نجم البوب أثناء تسجيله أول ألبوم جديد له منذ عام 2015، قبل إصدار أغنيته الأولى في عام 2009، حيث اكتسب بيبر شهرة من خلال نشر أدائه الغنائى على يوتيوب.
وذكرت مصادر صحفيه أن بيبر قال "عندما كنت أشرع في البدء، وفر لي يوتيوب منصة وجمهوراً، حيث أمكننى مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين بى".
وأضاف «إنه لشعور رائع أن أتشارك مع يوتيوب في هذه السلسلة الوثائقية الأصلية، أريد أن يكون جمهوري جزءاً من هذه الرحلة».
ومن المقرر أن يصدر بيبر، البالغ من العمر 25 عاماً، أغنية جديدة بعنوان «يامي» الجمعة المقبلة، وكان آخر ألبوم له هو «الهدف» الذي ضم أغاني «سوري، لوف يور سلف، وات دو يو مين؟، ووير آر يو ناو».
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