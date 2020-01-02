نجوى قاسم.. مهندسة تحولت لـ"أيقونة نشرات الأخبار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطلتها المميزة، استطاعت الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم، أن تجذب الأنظار إليها في مختلف المواقع التي ظهرت فيها خلال مسيرتها الإعلامية، إلى أن توفيت الخميس، إثر تعرضها لنوبة قلبية، في شقتها في دبي.

وتحولت قاسم إلى أيقونة لمذيعات نشر الأخبار، سواء كانت في مسارح الحروب في أفغانستان والعراق أو استوديوهات الأخبار، رغم دراستها للهندسة المعمارية.

ونالت قاسم طوال رحلتها في الإعلام التي امتدت لـ30 عاما عددا من الجوائز من بينها جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت في 2006 وجائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني، وكذلك اختارتها مجلة "بيزنيس أريبيا" من بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي في عام 2011.





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ومثلت وفاتها، مفاجأة صادمة لمتابعيها خاصة أنها جاءت بعد يومين من بداية 2020، والتي أعربت عبر حسابها بموقع "تويتر" في رأس السنة عن أن يصبح العام الجديد "عام خير على الجميع" وقالت: "يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان"، حيث إن الراحلة ولدت في 7 يوليو/تموز 1967 في بلدة جون.

وقبل انضمامها إلى قناة "العربية" عملت نجوى قاسم خلال التسعينيات ولأكثر من عشر سنوات في محطة "المستقبل" اللبنانية في بيروت.

ولم تكتف بتقديم النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، بل عملت على تغطية الحروب في أفغانستان (2001) والعراق (2003) ولبنان (2006)، وكان زملاؤها بقناة "العربية" يطلقون عليها لقب "قطعة الكريستال".