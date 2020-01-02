لمحبي المغني جاستن بيبر… إقرأوا هذا الخبر

يستعد المغني جاستن بيبر، لإطلاق سلسلة وثائقية عن إنتاج ألبومه الجديد على موقع يوتيوب الذي انطلق منه في بدايته الموسيقية قبل أكثر من عقد.

وأعلن يوتيوب أن سلسلة “جاستن بيبر: سيزونز” المؤلفة من عشر حلقات، سوف تعرض لأول مرة في 27 كانون الثاني/يناير الحالي. وستواكب السلسلة نجم البوب أثناء تسجيله أول ألبوم جديد له منذ عام 2015.

وقال بيبر في بيان: “عندما كنت أشرع في البدء، وفر لي يوتيوب منصة وجمهور حيث أمكنني مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين بي، إنه لشعور رائع أن أشارك مع يوتيوب في هذه السلسلة الوثائقية الأصلية. أريد أن يكون جمهوري جزء من هذه الرحلة”.

ومن المتوقع أن يصدر “بيبر” أغنية جديدة بعنوان “يامي” يوم الجمعة في الثالث من يناير.