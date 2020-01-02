الحبيب السابق لديمي لوفاتو وليندسي لوهان وماندي مور يعلن خطوبته.. على من؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بما أن تاريخ الأول من شهر يناير لعام 2020 هو يوم مميز للغاية، استغل الممثل الأمريكي "ويلمر فالديرما" البالغ من العمر 39 عاما هذا اليوم من أجل الركوع على ركبة واحدة، وسؤال حبيبته عارضة الأزياء "أماندا باتشيكو" التي تصغره بـ11 عاما موافقتها على الخطوبة منه.

وأعلن الممثل النبأ السعيد من خلال حسابه على إنستغرام يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد أن تواعد الثنائي مدة 9 أشهر، حيث نشرَ صورة له وهو راكع على ركبة واحدة على جرف صخري أمام البحر في كاليفورنيا وبيده خاتم الخطوبة وحبيبته أماندا تقف أمامه.

وفي تعليقه على الصورة، كتب ويلمر: "إنها فقط لنا الآن 01/01/2020".

ولم يكن فالديرما هو الوحيد الذي شارك نبأ الخطوبة مع معجبيه على إنستغرام، بل فعلت خطيبته الجديدة الأمر نفسه عندما نشرت لقطة أخرى من مشهد طلب الخطوبة، ظهر من خلالها يد ويلمر تمسك بيدها وخاتم خطوبتها الألماسي الضخم قد تمركز الصورة والذي جاء بألماسة ضخمة على شكل فاكهة الكمثرى وتركت تعليقا مطابقا لتعليق خطيبها أسفل الصورة.

وكان الثّنائي قد قضى إجازته مؤخرا في مدينة كابو سان لوكاس المكسيكية، حيث شوهدا وهما يتجولان بالـ ATVs "مركبات جميع التضاريس" في أنحاء المدينة.

ويعود تاريخ مواعدتهما إلى شهر أبريل من عام 2019، عندما شوهدا للمرة الأولى وهما يتسوقان سويا.

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وفي ذلك الوقت، قال مصدر لموقع E! News: "دائما ما يفتح ويلمر الباب أمام أماندا ويدفع الفاتورة، فهو بالتأكيد يريد التأكد من أنها تشعر بأنه يعتني بها".

واستطرد المصدر قائلا: "حتى لو كانا يفعلان أشياء بسيطة، فإنهما يحظيان بالكثير من المرح ويبتسمان دائما".

ومن الجدير ذكره بأن ويلمر فالديرما قد واعد عددا من أشهر نجمات هوليوود، أمثال الممثلة العالمية ماندي مور، والمغنية ديمي لوفاتو، والممثلة ليندسي لوهان.

وواعد فالديرما ديمي لوفاتو مدة 6 سنوات قبل أن ينفصلا في عام 2016، وقد حافظا على علاقة الصداقة التي تجمع بينهما، كما يقال بأن ديمي داعمة لعلاقة ويلمر وأماندا.

فعندما صدرت أنباء مواعدة فالديرما لباتشيكو، صرح مصدر مقرب لمجلة Us Weekly قائلا: "تعرف ديمي عن أماندا، وتدعم علاقتهما بالقدر نفسه الذي دعم فيه ويلمر علاقات ديمي الأخيرة".