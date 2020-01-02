بيونسيه تنشر صورا نادرة لتوأميها بمناسبة 2020.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظيت النجمة العالمية بيونسيه، 38 عاما، بعام حافل بالنجاحات على جميع الأصعدة المهنية والعائلية، كالغناء وصناعة الأفلام والجولات العالمية.

وفي نهاية عام 2019، لخصت بيونسيه أجمل لحظات السنة وأهم إنجازاتها من خلال فيديو شاركته مع 137 مليون متابع لحسابها في إنستغرام، وصلت مدته إلى دقيقة ونصف الدقيقة، وأطلقت عليه اسم "2019 Bey-Cap"، أي "مُلخّص بيونسيه 2019".

وبالرغم من مشاركتها في أهم مناسبات السجاد الأحمر وأضخم حفلات الجوائز، إلا أن أهم شيء بالنّسبة لبيونسيه هو "العائلة"، وذلك بحسب الفيديو الذي نشرته.

وعلى خُطى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل اللذين نشرا صورة جديدة لابنهما آرتشي بمُناسبة انتهاء عام 2019 واستقبال عام 2020، قامت بيونسيه بفعل الشيء نفسه عندما كشفت النقاب عن صور جديدة لتوأميها "سير ورومي كارتر"، وهو أمر من النادر أن تفعله بيونسيه؛ لأنها تحتفظ بخصوصية التوأمين بعكس حال ابنتها بلو آيفي، 7 سنوات، التي تنشر صورها باستمرار.

نشرت بيونسيه عدة لقطات لنفسها بينما كانت تقضي وقتا عائليا برفقة أطفالها الثلاثة، بلو آيفي والتّوأمين سير ورومي كارتر، فظهرت في واحدة منها وهي ترتدي ملابس سباحة لونها أزرق، وجميع أطفالها يرتدون مايوهات مطابقة لها، التقطت من احتفال ميلاد بيونسيه الـ 38.

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ومن ضمن الفيديو، نشرت كوين بي كواليس جلسة التقاط الصورة الرسمية لعائلتها في موسم الإجازات، حيث ارتدت كل من بيونسيه وبلو آيفي ورومي فساتين لونها أبيض، بينما ارتدى جاي زي وسير بدلات التاكسيدو.

كما تواجدت أيضا لقطات من عيد ميلاد التوأمين سير ورومي الثاني، بالإضافة إلى عيد ميلاد بلو آيفي السابع، فضلا عن انطلاق الفيديو بعرض إطلالة بيونسيه التي ارتدتها في ليلة رأس سنة 2019 الماضية.

وكان لزوج بيونسيه مُغنّي الراب العالمي جاي زي حصة في الفيديو السنوي؛ إذ نشرت بيونسيه صورتهما في لقطة حميمية عندما استضاف جاي زي حفل غداء شركته Roc Nation في شهر فبراير الماضي.

خطفت الابنة البِكر لبيونسيه وجاي زي "بلو آيفي" قلوب المتابعين في لقطة بهلوانية صعبة، عندما جلست بين كرسيين بساقين مفتوحتين كلاعبات السيرك، وافتعلت حركة النّصر بكِلتا يديها.

وفي نهاية الفيديو، كتبت بيونسيه عبارة "هتافات لـ 2020"، في إشارة منها على أنها مستعدة لاستقبال العام الجديد بكل إيجابية.